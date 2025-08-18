کئی بار عشق ہوا اور یہ اب بھی ہوسکتا ہے :خالد انعم
لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکار و گلوکار خالد انعم نے کسمپرسی کی حالت میں دنیا سے گزر جانے والے اداکاروں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ انہیں صحیح وقت پر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی۔
خالد انعم نے ایک پوڈکاسٹ میں کہا کہ انہیں زندگی میں کئی بار عشق ہوا ہے اور یہ اب بھی ہوسکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ عشق ایک چڑیا ہے اور حسن ایک درخت ہے ، اسی لیے چڑیا کبھی کسی ڈال پر اور کبھی کسی اور ڈال پر بیٹھتی ہے اور انسان کے لیے عشق کرنا بہت ضروری ہے ۔اداکار نے کہا کہ ان کی اہلیہ ان کی بہت اچھی دوست ہیں، دونوں ایک دوسرے کو شادی سے پہلے تقریباً 10 سال سے جانتے تھے ۔انہوں نے کہا کہ شادی ہمیشہ بہترین دوست سے ہی کرنی چاہیے ۔خالد انعم نے مزید کہا کہ ہمیں بچپن سے ہی پیسوں کو جمع کرنے کا ہنر سیکھنا چاہیے اور مرد ہوں یا عورت، دونوں کو فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے بلکہ کام کرتے رہنا چاہیے ۔