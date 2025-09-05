ہر شادی شدہ جوڑا بچوں کے قابل نہیں ہوتا:ثانیہ سعید
لاہور(شوبز ڈیسک) سینئر اداکارہ ثانیہ سعید کا کہنا ہے کہ بچے پیدا کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے اور ہر شادی شدی جوڑا بچوں کے لائق نہیں ہوتا۔
یہ بات اداکارہ ثانیہ سعید نے ایک حالیہ شو میں گفتگو کرتے ہوئے کی ،ثانیہ سعید نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر جوڑے بچوں کی پرورش اور پرورش کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ، ہر جوڑا اولاد کا مستحق نہیں ہوتا، ہر جوڑا اپنی کمزور جذباتی اور ذہنی صحت کی وجہ سے زندگی بھر کے لیے بچوں کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہم شادی شدہ جوڑوں کو اکثر بچے کیلئے مجبور کرتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ کسی کو بھی پاگل کر سکتا ہے اور پاکستان میں نوجوان والدین بہت ساری ذہنی بیماریوں سے گزر رہے ہیں، بہت سی مائیں زچگی کے بعد ڈپریشن سے گزر رہی ہیں، بچے کیلئے دباؤ ڈالنے والے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔