ڈرامہ سیریل مہرا نے مجھے زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا :آغا علی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اسلام آباد (اے پی پی)اداکار آغا علی نے کہا کہ ڈرامہ سیریل مہرا نے انہیں زندگی کا سب سے بڑا سبق سکھایا ہے ۔ایک شو میں ان کے بقول، یہ ایک بھاری سکرپٹ تھا۔۔۔

جسے پڑھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ انسان اپنی انا میں اکثر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے رویے اور اقدامات دوسروں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں، جو ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ اس ڈرامے نے انہیں سکھایا کہ انسان کو کبھی دوسروں کے ساتھ غرور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ رویہ دوسروں کو توڑ سکتا ہے ۔

 

