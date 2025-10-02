صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ
لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ و ٹی وی میزبان صنم جنگ نے بتایا کہ وہ صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں کرتیں، اسی لیے بڑے برانڈ کی آفر بھی ٹھکرادی تھی۔صنم جنگ نے ایک شو میں بتایا کہ صابن کے زیادہ تر اشتہارات میں کندھے دکھائے جاتے ہیں۔۔۔
حالانکہ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر اداکار نہا نہیں رہا ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ نہا رہا ہے اور یہ انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں تھا۔ صنم جنگ کے مطابق ہر انسان کے اپنے اصول و اقدار ہوتے ہیں اور انہیں ان پر قائم رہنا چاہیے ، وہ آج بھی اسی اصول پر عمل کرتی ہیں اور صرف وہی کام کرتی ہیں جو انہیں درست لگتا ہے ۔