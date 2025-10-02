صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں:صنم جنگ

لاہور(شوبز ڈیسک) اداکارہ و ٹی وی میزبان صنم جنگ نے بتایا کہ وہ صابن کے اشتہار میں کندھے دکھانا پسند نہیں کرتیں، اسی لیے بڑے برانڈ کی آفر بھی ٹھکرادی تھی۔صنم جنگ نے ایک شو میں بتایا کہ صابن کے زیادہ تر اشتہارات میں کندھے دکھائے جاتے ہیں۔۔۔

 حالانکہ سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر اداکار نہا نہیں رہا ہوتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ وہ نہا رہا ہے اور یہ انہیں ذاتی طور پر پسند نہیں تھا۔ صنم جنگ کے مطابق ہر انسان کے اپنے اصول و اقدار ہوتے ہیں اور انہیں ان پر قائم رہنا چاہیے ، وہ آج بھی اسی اصول پر عمل کرتی ہیں اور صرف وہی کام کرتی ہیں جو انہیں درست لگتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کینسر کے علاج میں مذہبی عقائد،روحانیت فائدہ مند :تحقیق

آئی کیوٹیسٹ،تصویر میں سب سے امیر شخص کون ہے

پہلی جنگ عظیم کے دوران گمشدہ امریکی آبدوز مل گئی

ٹوٹی ہڈیوں کو اب منٹوں میں جوڑنے والی گوند تیار

برازیل کی پنیر جس میں ذائقے کیلئے چیونٹیاں ملائی جاتی ہیں

سائنسدانوں کا تیار کردہ پینٹ جو خود کو صاف رکھ سکتا ہے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تضادات‘ تضادات اور تضادات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
امن کا داعی اور امن کا نوبیل انعام
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
بدتہذیبی کا مقابلہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کرکٹ کا اُلجھا ہوا ریشم
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خنجر یا تلوار؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ جنگ کے خاتمے کیلئے ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak