صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہار کی کمائی دیکھ کر اداکار بننے کا فیصلہ کیا:نمیر خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اشتہار کی کمائی دیکھ کر اداکار بننے کا فیصلہ کیا:نمیر خان

لاہور(آئی این پی)اداکار نمیر خان نے بتایا کہ وہ پہلے آئی ٹی سیکٹر میں نوکری کرتے تھے، لیکن ایک دن کے اشتہار کی کمائی دیکھ کر اسی فیلڈ میں اپنا کیریئر بنانے کا فیصلہ کر لیا۔

ایک پوڈ کاسٹ میں گفتگو کے دوران اداکار نے بتایا کہ وہ پیشے کے لحاظ سے سافٹ ویئر انجینئر ہیں ،جب وہ نوکری کر رہے تھے تو انہیں ماڈلنگ کا خیال آیا اور انہوں نے ایک ایجنسی میں اپنا پورٹ فولیو جمع کرایا، انہوں نے اس اشتہار سے ہونے والی کمائی کا موازنہ اپنی نوکری سے کیا تو وہ حیران رہ گئے اور دل میں خیال آیا کہ یہ تو سافٹ ویئر انجینئر کے ساتھ ناانصافی ہے ، وہ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن اس طرح کی آمدنی نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کام میں انہیں مزہ بھی آیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak