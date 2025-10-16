پاکستانیوں کی اکثریت بے وفا ، شادی غیر ملکی سے کرونگی:سعیدہ امتیاز
لاہور(شوبزڈیسک ) اداکارہ سعیدہ امتیاز نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستانی مردوں کی اکثریت بے وفا ہے وہ شادی کسی غیر ملکی سے کریں گی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہاکہ میرے نزدیک ارینج میرج ڈراؤنی ہے۔۔۔
شادی کیلئے 2 لوگوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے ،میں لو پلس ارینج میرج کروں گی، میری خواہش ہے کہ میری شادی پاکستانی مرد سے نہ ہو اس کے بجائے غیر ملکی شخص سے ہو، میرے بھائی اور بہنیں نیویارک میں رہتے ہیں، وہاں مردوں کو ایک شادی کے ساتھ دوسری شادی کی اجازت نہیں ، میں نے ایسی بھی کہانیاں سنی ہیں جہاں ایک بہن نے اپنی ہی بہن کے منگیتر سے شادی کرلی لہٰذا لڑکیوں کو شادی شدہ مردوں کے بجائے کنوارے لڑکوں سے تعلقات استوار کرنے چاہئیں تاکہ کسی دوسری لڑکی کا گھر نہ خراب ہو ۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد مجھے میسیجز بھیجے تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ میں ان پیغامات کے سکرین شاٹس آپ کی بیگم کو بھیج دوں گی اس کے بعد وہ مرد حضرات ڈر جاتے ہیں۔