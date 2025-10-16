صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستانیوں کی اکثریت بے وفا ، شادی غیر ملکی سے کرونگی:سعیدہ امتیاز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پاکستانیوں کی اکثریت بے وفا ، شادی غیر ملکی سے کرونگی:سعیدہ امتیاز

لاہور(شوبزڈیسک ) اداکارہ سعیدہ امتیاز نے کہا ہے کہ ان کے خیال میں پاکستانی مردوں کی اکثریت بے وفا ہے وہ شادی کسی غیر ملکی سے کریں گی۔ نجی ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہاکہ میرے نزدیک ارینج میرج ڈراؤنی ہے۔۔۔

 شادی کیلئے 2 لوگوں میں ہم آہنگی ہونی چاہیے ،میں لو پلس ارینج میرج کروں گی، میری خواہش ہے کہ میری شادی پاکستانی مرد سے نہ ہو اس کے بجائے غیر ملکی شخص سے ہو، میرے بھائی اور بہنیں نیویارک میں رہتے ہیں، وہاں مردوں کو ایک شادی کے ساتھ دوسری شادی کی اجازت نہیں ، میں نے ایسی بھی کہانیاں سنی ہیں جہاں ایک بہن نے اپنی ہی بہن کے منگیتر سے شادی کرلی لہٰذا لڑکیوں کو شادی شدہ مردوں کے بجائے کنوارے لڑکوں سے تعلقات استوار کرنے چاہئیں تاکہ کسی دوسری لڑکی کا گھر نہ خراب ہو ۔ اگر کوئی شادی شدہ مرد مجھے میسیجز بھیجے تو میرا ان کو یہی جواب ہوتا ہے کہ میں ان پیغامات کے سکرین شاٹس آپ کی بیگم کو بھیج دوں گی اس کے بعد وہ مرد حضرات ڈر جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور میں سی سی ڈی کیساتھ 3 مبینہ مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک

5موٹرسائیکل چوری، ڈاکوؤں کی عوام سے جگہ جگہ لوٹ مار

بچے سے زیادتی کے ملزم کی درخواست ضمانت خارج

اے این ایف : 3 ملزم گرفتار، منشیات برآمد

بی آر بی نہر سے نامعلوم خاتون کی لاش برآمد

نشہ کرنے سے منع کرنے پر ٹائون کمیٹی کا ملازم قتل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak