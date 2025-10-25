حق مہر پر اختلاف سے نکاح میں تاخیر ہوئی:ہارون شاہد
کراچی (آئی این پی) اداکار ہارون شاہد نے انکشاف کیا ہے کہ ان کی شادی کے دوران حق مہر پر اختلاف کے باعث نکاح میں تاخیر ہوئی تھی۔
ایک شو میں گفتگو کرتے ہوئے اداکار نے بتایا کہ ان کی شادی کے دوران کافی عجیب صورتحال پیش آئی تھی، ان کے نکاح کو مکمل ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے لگ گئے تھے ۔ان کے مطابق ان کے سسرال والے پشتو بولنے والے ہیں، اس لیے ان کے درمیان ثقافتی فرق بھی موجود تھا، اسی فرق کی وجہ سے نکاح کے وقت حق مہر پر لمبی بحث ہوئی جو تقریباً 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ انہوں نے بتایا کہ نکاح نامے میں انہوں نے وہی حق مہر درج کیا تھا جو عام طور پر پنجابی خاندانوں میں ہوتا ہے ، مگر اس پر کچھ اختلاف سامنے آیا اور اسی دن انہیں پتا چلا کہ صوبوں کے لحاظ سے حق مہر میں بھی فرق ہوتا ہے ۔