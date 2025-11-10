صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انڈسٹری میں بھیک کی طرح معاوضہ مانگنا پڑتا ہے :رومیسہ خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کراچی (آئی این پی)اداکارہ رومیسہ خان نے بھی کئی اداروں کے بعد اب انڈسٹری میں ادائیگیوں کے معاملے پر آواز اٹھائی۔

 ایک حالیہ وائرل انٹرویو کلپ میں رومیسہ خان نے تصدیق کی کہ ادائیگیوں میں تاخیر کا معاملہ انڈسٹری میں ہے اور صورت حال یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو بار بار بھیک کی طرح مانگنا پڑتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ مجھے بار بار اپنے پیسے مانگنے میں موت آتی ہے ، اس وجہ سے کئی بار پیسے نہیں ملے ۔رومیسہ خان نے کہا کہ اگر پیسے بروقت نہیں ملتے تو میں بھی پھر نہیں مانگتی۔

