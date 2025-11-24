صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا : منزہ عارف

شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا : منزہ عارف

لاہور(شوبز ڈیسک)سینئر اداکارہ منزہ عارف نے انکشاف کیا ہے کہ کئی سال قبل انہوں نے شوہر کو دوسری شادی کرنے کا مشورہ دیا تھا، جس پر ان کے شوہر پریشان ہوگئے تھے۔

اداکارہ نے ایک پروگرام میں بتایا کہ اداکاری شروع کرنے کے بعد ان کا زیادہ وقت کراچی میں گزرنے لگا، اداکاری کی وجہ سے انہیں شہر اور شوہر سے دور رہنا پڑتا تھا، اس لیے انہوں نے شوہر کو دوسری شادی کا مشورہ بھی دیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ دوسری شادی کے مشورے پر شوہر نے ان سے دریافت کیا کہ ان کا کیا ارادہ ہے، وہ کیوں انہیں دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہیں؟اداکارہ نے کہا کہ انہوں نے شوہر کو کہا کہ ان کا کوئی ارادہ نہیں، وہ ان کے بھلے کے لیے مشورہ دے رہی ہیں۔

