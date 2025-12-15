صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شوبز کی چکا چوند معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے : فضیلہ قاضی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(این این آئی)سینئر اداکارہ فضیلہ قاضی نے کہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شوبز کی چکا چوند معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے۔

 ہمارے ٹی وی پر ایک عرصہ تک اصلاح پر مبنی ڈرامے پیش کئے گئے اور اس کے مثبت اثرات بھی دیکھے گئے ۔ ایک انٹر ویو میں سینئر اداکارہ نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ جو کچھ دکھایا جارہا ہے وہ اثر رکھتا ہے اوراس وجہ سے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شوبز انٹرٹینمنٹ ہے لیکن اس میں حدود و قیود کا خیال رکھا جانا چاہیے۔

