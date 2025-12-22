بولڈ ڈانس مناظر کے ساتھ علی ظفر کا نیا البم ریلیز
لاہور(شوبزڈیسک)نامور گلوکار اور اداکار علی ظفر نے بولد ڈانس مناظر کے ساتھ اپنا چوتھا البم ‘‘روشنی’’ ریلیز کردیا۔
علی ظفر کا یہ البم 15 سال بعد سامنے آیا ہے جس میں 12 گانے شامل ہیں۔ البم میں السٹیر الون، طلحہ انجم، ڈی جے شاہ رخ اور علی حیدر کے ساتھ تعاون بھی شامل ہے، جس سے مختلف موسیقی کی دنیا کی آوازیں ایک منفرد اور مربوط ساؤنڈ میں سموئی گئی ہیں۔البم کی ٹریک لسٹ میں رُکسانا، 5 اسٹار، ماماسیٹا (السٹیر الون کے ساتھ)، سانولی سلونی (السٹیر الون کے ساتھ)، روشنی، شدت، بے قراری سی، ڈھونڈتا ہوں، تیرے بن میں، چل دل میرے (طلحہ انجم کے ساتھ)، میرا پیار (ڈی جے شاہ رخ کے ساتھ) اور ظالم نظروں سے (علی حیدر کے ساتھ) شامل ہیں۔اپنے آرٹسٹ نوٹ میں علی ظفر نے ‘‘روشنی’’ کو روشنی اور سائے ، خود احتسابی اور جذباتی تضاد کا سفر قرار دیا اورالبم کے ساتھ ہی گانے ‘‘رُکسانا’’ کی میوزک ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے جو لاس اینجلس میں فلمائی گئی۔