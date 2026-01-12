صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
2020زندگی کا نہایت مشکل اور آزمائش کا دور تھا:ریا چکرورتی

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ ریا چکرورتی نے کہا ہے کہ سال 2020 زندگی کا نہایت مشکل اور شدید آزمائش کا دور ثابت ہوا تھا۔

ریا چکرورتی کا کہنا تھا کہ سشانت سنگھ کی موت کے بعد مجھے مبینہ منشیات روابط کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور متعدد سنگین الزامات عائد کیے گئے ،اس بحران کے دوران مجھے شدید ذہنی، سماجی اور قانونی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، تاہم 2025 میں سی بی آئی نے اپنی کلوز رپورٹ میں انہیں تمام الزامات سے بری کردیا تھا۔ انہوں نے اپنی دوستوں کی غیر مشروط حمایت کو اپنی زندگی کی بقا کا بڑا سبب قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak