ایک کردار کیلئے 36گھنٹے بھوکا رہ کر سفر کیا:عبداﷲ نیازی

کراچی (آئی این پی) اداکار عبداللہ نیازی کا کہنا ہے کہ ایک کردار کے لیے 36 گھنٹے بھوکے رہ کر اسلام آباد سے کراچی پہنچا لیکن کراچی آنے پر معلوم ہوا کہ اس کردار کے لیے کسی اور کو کاسٹ کرلیا گیا۔

ایک انٹرویو کے دوران عبداللہ نیازی نے کہا کہ اسلام آباد سے کراچی کا سفر 36 گھنٹوں کا تھا اور میں نے اس دوران کچھ کھایا نہیں تھا۔اداکار نے مزید بتایا کہ 2019 میں بس بیگ پیک کیا اور کراچی آ گیا کیونکہ گھر والے مجھے ہر وقت ڈانٹتے تھے کہ میں کام نہیں کرتا اور کماتا نہیں ہوں۔ میں کوئی بھی کام مستقل مزاجی سے نہیں کرتا تھا۔ مجھے کراچی آنا پڑا کیونکہ گھر والوں کے طعنے برداشت نہیں ہوتے تھے ۔ لیکن آج جب وہ مجھے ٹی وی پر دیکھتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ میں سٹار بنوں۔

