صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نور جہاں کا گیت انڈین جنریشن زی کے دلوں کی دھڑکن

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
نور جہاں کا گیت انڈین جنریشن زی کے دلوں کی دھڑکن

ممبئی(شوبز ڈیسک)آج کل جب آپ انسٹاگرام سکرول کرتے ہیں تو اچانک ایک ایسی آواز آپ کو روک دیتی ہے جس میں درد، مٹھاس اور ایک عجیب سی کسک ہے ۔

یہ آواز پاکستان کی لیجنڈری گلوکارہ میڈم نور جہاں کی ہے اور گانا ہے ‘سانوں نہر والے پل تے بلا کے ’۔ این ڈی ٹی وی کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ گانا جو تقریباً پانچ دہائیاں قبل ریکارڈ کیا گیا تھا، اب ونائل ریکارڈز یا ریڈیو کے بجائے انڈین نوجوانوں کے سمارٹ فونز پر راج کر رہا ہے ۔‘ ایک انڈین انفلوئنسر نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ‘نور جہاں جی نے ‘لو بومبنگ’ اور ‘گھوسٹنگ’ جیسے الفاظ کی بہت پہلے ہی وضاحت کر دی تھی۔گانے کے بول آج کے دور کے اس المیے کی عکاسی کرتے ہیں جہاں کوئی میسج کا جواب نہیں دیتا یا وعدہ کر کے غائب ہو جاتا ہے ۔ اس گانے میں موجود بے بسی اور انتظار کی کیفیت کو جنریشن زی اپنی ‘سچویشن شپس’ اور ادھورے جذبوں کا عکس قرار دے رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
اقتدار اور عوام
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
موقعے کا گواہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پانچ وزیروں کا اکیلا شکار ’’اقبال‘‘
رؤف کلاسرا
رشید صافی
سہ فریقی پاور ہاؤس
رشید صافی
عمران یعقوب خان
اگر ایران پر حملہ ہوا
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ٹرمپ کا گرین لینڈ پر قبضے کا عندیہ اور یورپ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak