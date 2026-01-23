صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیغامات لیک، ٹیلر اور لائیولی میں اختلافات بے نقاب

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
پیغامات لیک، ٹیلر اور لائیولی میں اختلافات بے نقاب

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)امریکی پاپ گلوکارہ ٹیلر سوئفٹ اور ان کی دیرینہ دوست بلیک لائیولی کے پیغامات منظر عام پر آنے کے بعد دوستی میں اختلافات بے نقاب ہوگئے ۔

رپورٹس کے مطابق ٹیلر سوئفٹ اور بلیک لائیولی کی دوستی اس وقت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی جب عوام کو اس تنازع کا علم نہیں تھا۔ واضح رہے کہ یہ پیغامات، جو ٹیلر سوئفٹ کے ایراز ٹور کے اختتام سے چند دن قبل بھیجے گئے تھے ، اُن دباؤ اور غلط فہمیوں کو اجاگر کرتے ہیں جنہوں نے بالآخر اس دوستی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ:بنگلادیش مؤقف پر قائم،فیصلہ تبدیل نہ کرنیکا اعلان

بابر کا بگ بیش میں سفر ختم، پی سی بی نے واپس بلا لیا

ساف فٹسال چیمپئن شپ،پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرادیا

پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنیکا فیصلہ

پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

انڈر 19 ورلڈ کپ :پاکستان نے زمبابوے کو مات دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak