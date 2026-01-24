نجی ویڈیو بغیر اجازت سامنے لانا استحصال تھا:پیرس ہلٹن
نیو یارک (این این آئی)امریکی اداکارہ اور بزنس ویمن پیرس ہلٹن نے کہا ہے کہ 19سال کی عمر میں نجی ویڈیو بغیر اجازت دنیا کے سامنے لائی گئی جسے لوگ سکینڈل کہتے رہے ، حالانکہ وہ سراسر استحصال تھا۔۔۔
کانگریس ویمن الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز کیساتھ پریس کانفرنس میں پیرس ہلٹن نے کہا کہ اس وقت ایسے قوانین موجود نہیں تھے جو انہیں تحفظ فراہم کر سکتے ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کیلئے الفاظ تک موجود نہیں تھے ۔پیرس نے انکشاف کیا کہ ویڈیو لیک ہونے کے بعد انہیں شدید شرمندگی، خوف اور تذلیل کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ ویڈیو بناتے وقت دباؤ میں تھی یقین دلایا گیا تھا کہ یہ کبھی منظر عام پر نہیں آئے گی۔ واقعے نے نہ صرف میری ساکھ کو نقصان پہنچایا بلکہ مجھے اپنا وجود، عزت اور خود اعتمادی پر اختیار بھی کھونا پڑا۔