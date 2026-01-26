صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مجھے ایسا شخص چاہیے جو اداکار کی زندگی کو سمجھے :دیویا دتہ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مجھے ایسا شخص چاہیے جو اداکار کی زندگی کو سمجھے :دیویا دتہ

ممبئی(شوبز ڈیسک) بھارتی اداکارہ دیویا دتہ نے اب تک شادی نہ کرنے اور سنگل رہنے کی وجوہات بتادیں۔

ایک خصوصی گفتگو کے دوران اداکارہ نے جواب کہا کہ میں نے کئی بار محبت تلاش کی، لیکن جب شادی یا شراکت داری کی بات آتی ہے تو اس کے لیے ایک دوسرے کی بھرپور نگہداشت اور درست شخص کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے ۔ انہیں ایک ایسا شخص چاہیے جو ایک اداکار کی زندگی کو سمجھے ، کیونکہ یہ زندگی ہائی پروفائل اور غیر متوقع ہوتی ہے ، اسی لیے انہیں ایسا ساتھی چاہیے جو مضبوط ہو اور ان تمام باتوں کو قبول کر سکے ۔ دیویا نے اعتراف کیا کہ ان کی ملاقات کچھ واقعی اچھے لوگوں سے ہوئی، لیکن وقت کے ساتھ انہیں احساس ہوا کہ وہ ان کے لیے موزوں نہیں تھے ، بعد میں انہیں احساس ہوا کہ وہ بغیر کسی ساتھی کے بھی پُرسکون ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

ٹرمپ کل تنازع کشمیر کو بھی بورڈ آف پیس میں لاسکتے ہیں،بھارت کو خدشہ

فرانس :روسی تیل کی غیرقانونی ترسیل آئل ٹینکر کا بھارتی کپتان گرفتار

جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے ،غزہ 3،لبنان میں 2شہید

بھارتی یوم جمہوریہپر آج کشمیری یوم سیاہ منائیں گے

ایران احتجاج:ہلاکتیں 30ہزار سے زائد ہونے کا خدشہ :ٹائم میگزین

مادورو کی گرفتاری میں ڈس کمبو بولیٹر خفیہ ہتھیار استعمال کیا:ٹرمپ کا انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بورڈ آف پیس کی رکنیت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہاں قبضہ نہیں؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں کے بغیرکیسے؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سرمایہ کاری، ایف بی آر اور کیش لیس معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
معجزے کی تشریح نہیں ہوا کرتی
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
In the Name of God, Go!
نسیم احمد باجوہ
Dunya Bethak