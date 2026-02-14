صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جب چاہیں روئیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں :ہانیہ عامر

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
جب چاہیں روئیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں :ہانیہ عامر

کراچی (آئی این پی) مقبول اداکارہ ہانیہ عامر نے حال ہی میں ایک شو کے دوران انکشاف کیا کہ وہ بہت جذباتی ہیں’ بغیر کسی وجہ کے رونے لگ جاتی ہیں۔ ہانیہ عامر نے کہا کہ ایک بار تو محض لوگوں کو خوشی سے ناچتے دیکھ کر مہندی میں بھی رونے لگی تھی۔

ان کا کہنا ہے کہ اپنے جذبات کو دباؤ مت، یہی وجہ ہے کہ بہت سی خواتین جدوجہد کرتی ہیں کیونکہ وہ اپنے احساسات کو چھپاتی ہیں، زیادہ تر خواتین اپنے بچوں، شوہروں اور ساس سسر کو ترجیح دیتی ہیں اور اس وجہ سے اپنے جذبات ظاہر نہیں کرتیں، بعد میں ذہنی اور جسمانی صحت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ، لہذا جب چاہیں روئیں، اپنے جذبات کا اظہار کریں اور دوستوں سے بات کریں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
محبانِ اردو کیلئے خوشخبری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پٹواری کے بستے سے کمپیوٹرائزڈ نظام تک …(آخری)
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جماعت اسلامی بنگلہ دیش …انتخابی کامیابی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
دہشت گردی سے بے خبری
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سرگودھا کی سیاست کا بے تاج بادشاہ
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
روزے کے چند ضروری مسائل
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak