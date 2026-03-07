صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علی ظفر نے نیا نعتیہ کلام سوہنا نبیؐ جاری کردیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور (شوبزڈیسک ) معروف گلوکار و نغمہ نگار علی ظفر نے اپنی نئی نعت سوہنا نبیؐ جاری کر دی ہے ، جو محبوبِ خدا حضرت محمدؐ سے محبت اور عقیدت کا ایک دلی اظہار ہے ۔ اس حوالے سے علی ظفر نے کہا کہ یہ نعت محبت اور یادِ رسول ؐ کا ایک عاجزانہ اظہار ہے ۔

ایسے وقت میں جب دنیا اکثر تقسیم اور بے چینی کا شکار نظر آتی ہے ، نبی کریمؐ کی تعلیمات ہمدردی، عاجزی، انصاف اور باہمی احترام کی ایک طاقتور مثال پیش کرتی ہیں۔ آپ ؐ کی حیاتِ مبارکہ انسانیت کے لیے ایک روشن رہنمائی ہے ۔

 

