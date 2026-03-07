صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیکنڈ رول، تھرڈ رول بھی کئے جس کا مجھے بہت نقصان ہوا:ریمبو

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
لاہور(شوبزڈیسک )نامور اداکار افضل خان عرف ریمبو نے کہا ہے کہ شادی سے پہلے جب گھر بنانے کا الٹی میٹم ملا تو ایک دن میں 28 فلمیں سائن کرلیں،گھر بنانے کا ہدف تھا۔

 اس لئے اور اچھے خاصے کردار کرتے ہوئے سیکنڈ رول، تھرڈ رول بھی کئے جس کا مجھے بعد میں بہت نقصان ہوا۔ مجھے ایک وقت دیا گیا کہ اس ٹائم پیریڈ میں گھر بناسکتے ہو تو رشتہ ہوجائے گا ورنہ بھول جاؤ، میں نے منیجر سے کہا کہ جہاں جہاں سے پیسہ ملتا ہے پکڑلو۔ایک وقت ایسا بھی تھا کہ میں نے ایک دن میں 12 فلموں کی شوٹنگ کی ۔

 

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شیعہ سنی اختلاف کیا سیاسی وحدت میں حائل ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اخلاقی اقدار اب لغت میں ہی رہ گئی ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
جنگ کے جواز کی تلاش
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ کی آخری جنگ؟… (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کنور دلشاد
ایران کی جنگی حکمت عملی
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
افغانستان کی پاکستان کے ساتھ مخاصمت کی تاریخ
افتخار احمد سندھو
