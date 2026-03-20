اے آئی کے ذریعے وال کلمر کی موت کے بعد فلم میں واپسی

  انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ممبئی( شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکار وال کلمر موت کے تقریباً ایک سال بعد نئی فلم میں نظر آئیں گے ، جہاں جدید اے آئی ٹیکنالوجی کے ذریعے ان کی شکل، آواز اور انداز کو دوبارہ تخلیق کیا گیا ہے ۔

رپورٹس کے مطابق وال کلمر اپریل 2025ء میں نمونیا کے باعث جان سے چلے گئے تھے ، فلم ایز ڈیپ ایز دی گریو As Deep as the Grave میں کاسٹ کیے گئے تھے ، مگر بیماری کے باعث وہ اپنی شوٹنگ مکمل نہیں کر سکے تھے ۔فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر کوئرٹے وورہیز نے بتایا کہ اداکار کو تبدیل کرنے کے بجائے جدید جنریٹو اے آئی کی مدد سے ان کا کردار مکمل کیا گیا، جس کے لیے ان کے خاندان اور اسٹیٹ کی باقاعدہ اجازت حاصل کی گئی۔ 

 

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا ادھورا سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خود فریبی‘ غلط فہمیاں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کرپشن کیٹلاگ اور غربت کے مارے لوگ … کیس سٹڈی
بابر اعوان
سلمان غنی
سفارت کاری کے محاذ پر نئی جنگ
سلمان غنی
اسد طاہر جپہ
گل اک گزرے ویلے دی
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
جنگ نہیں امن کے سنگ
امیر حمزہ
Dunya Bethak