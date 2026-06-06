صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عاصم کے نئے گانے میں ہانیہ عامر کی آواز، سوشل میڈیا پر نئی بحث

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
عاصم کے نئے گانے میں ہانیہ عامر کی آواز، سوشل میڈیا پر نئی بحث

لاہور(شوبز ڈیسک) گلوکار عاصم اظہر کے تازہ ریلیز ہونے والے گانے آرزو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی ہے ، تاہم گانے کی مقبولیت کے ساتھ ایک نئی بحث بھی جنم لے چکی ہے۔

 متعدد صارفین کا خیال ہے کہ گانے کے ایک حصے میں سنائی دینے والی آواز اداکارہ ہانیہ عامر کی ہے ۔عاصم اظہر نے حال ہی میں آرزو کے نام سے اپنا نیا گانا جاری کیا ہے ، جسے انہوں نے خان، مادھورکسو اور نور کے ساتھ مل کر گایا ہے ۔ تاہم تاحال عاصم اظہر یا ہانیہ عامر کی جانب سے اس معاملے پر کوئی باضابطہ وضاحت سامنے نہیں آئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

معتدل مقدار میں کافی ،گردوں میں پتھری کا خطرہ کم کرے

تیرتا ہوا شہر جس میں 80 ہزار افراد قیام کرسکیں گے

خاتون کی عروسی جوڑا پہن کر برفیلے پہاڑوں پر سکیئنگ

جی پی ایس پر انحصار ، خاتون کار ٹرین کی پٹری پر لے گئی

4افراد کو زخمی کر کے پکڑا نہ جانیوالا ریچھ ذہین قرار

غیر قانونی طور پر رکھے لاکھ سے زائد کاکروچز پکڑے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak