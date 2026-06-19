صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشہور ہالی ووڈ اداکارہ 35 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مشہور ہالی ووڈ اداکارہ 35 سال کی عمر میں انتقال کرگئیں

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)ہالی ووڈ اداکارہ اور سابق چائلڈ سٹار ڈیوگ چیس 35 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہوگئیں، جس کی خبر نے ان کے مداحوں کو غمزدہ کر دیا ہے ۔

اداکارہ کے قریبی ساتھی اور بوائے فرینڈ کے مطابق اداکارہ ایک سنگین بیماری میں مبتلا تھیں اور رواں ماہ کے آغاز میں انہیں لاس اینجلس کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، تاہم طبی کوششوں کے باوجود وہ صحت یاب نہ ہو سکیں۔ڈیوگ چیس نے 2002 میں ریلیز ہونے والی سپر ہٹ اینی میٹڈ فلم لیلو اینڈ سٹیچ میں مرکزی کردار ‘‘لیلو’’ کو اپنی آواز دے کر دنیا بھر میں شہرت حاصل کی تھی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

پیرس :فلسطینی شہریوں ،صحافیوں کو اعزازی شہریت کی منظوری

جنگ میں یو اے ای شامل تھا؟ ٹرمپ کے دعویٰ پر نئی بحث

جنگ بندی کی واحد کامیابی آبنائے ہرمز کھولنا جو پہلے بھی کھلی ہوئی تھی:انٹونی بلنکن

امریکا پر انحصار سے آزادی نہیں ملے گی،چین کی تائیوان کو وارننگ

مشرق وسطیٰ جنگ سے کھاد کی عالمی تجارت میں 30 فیصد کمی

آبنائے ہرمز سے بارودی سرنگیں ہٹانے کے آپریشن میں شرکت ایران اور عمان کی اجازت سے مشروط :جرمنی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak