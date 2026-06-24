صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مالی معاملات پر اختلافات سے بائیوپک منسوخ ہوئی:میڈونا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مالی معاملات پر اختلافات سے بائیوپک منسوخ ہوئی:میڈونا

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک)پاپ سٹار میڈونا نے پہلی بار انکشاف کیا ہے کہ ان کی زندگی پر بننے والی طویل عرصے سے زیرِ غور بائیوپک آخرکار کیوں منسوخ ہوئی۔

ایک حالیہ انٹرویو میں میڈونا نے بتایا ہے کہ فلم کی تیاری تقریباً 4 سال تک جاری رہی، جن میں سے 2 سال سکرپٹ لکھنے اور مزید 2 سال بجٹ، کاسٹنگ اور پری پروڈکشن پر کام کرنے میں صرف ہوئے ، تاہم آخر کار مالی معاملات پر اختلافات کے باعث منصوبہ ختم کر دیا گیا۔میڈونا کے مطابق میری زندگی غیر معمولی اور طویل جدو جہد سے بھرپور رہی ہے ، جسے بڑے پردے پر پیش کرنے کے لیے بڑے بجٹ کی ضرورت تھی، لیکن پروڈکشن ہاؤس اس منصوبے کے حجم اور اخراجات پر مطمئن نہیں تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہوں اور ایران کے پاس نہ ہوں : شہباز شریف، پاکستان ، ایران کا مشترکہ خوشحال مستقبل : مسعود پزشکیان

2018 الیکشن کی تحقیقات کر لیں، اگر وہ حکومت قانونی اور آئینی تھی تو یہ حکومت بھی جائز ہے: وزیراعظم

ایران نے ایٹمی پروگرام کے معائنے کی منظوری دیدی: ٹرمپ، ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا : ایرانی ترجمان

پنجاب پہلے سے کہیں زیادہ پولیو فری مستقبل کے قریب پہنچ چکا : مریم نواز

اپوزیشن پارلیمانی پارٹی اجلاس،سپیکر کیخلاف مذمتی قرارداد منظور

ایران امریکا مذاکرات کا اگلامرحلہ سخت ہوگا:اسحاق ڈار

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak