بھارتی نژاد برطانوی فلمساز سائرس پٹیل کا قبول اسلام
لندن(آئی این پی)ممبئی میں پیدا ہونے والے برطانوی فلم ساز سائرس پٹیل نے لندن میں اسلام قبول کرلیا۔
ہالی ووڈ اداکار جینکارلو اسپوزیٹو کے اسلام قبول کرنے کی خبروں کے بعد فلمی دنیا کی ایک اور معروف شخصیت فلم ساز سائرس پٹیل کے مذہب تبدیل کرنے کی اطلاعات سوشل میڈیا پر تیزی سے گردش کر رہی ہیں۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ایک دستاویز، جسے مذہب قبول کرنے کا سرکاری سرٹیفکیٹ قرار دیا جا رہا ہے وائرل ہو رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ لندن کی مرکزی مسجد اور اسلامی ثقافتی مرکز کی جانب سے جاری کیا گیا ہے ۔ سائرس پٹیل نے سعودی عرب میں ایک فلمی منصوبے کے سلسلے میں وقت گزارنے کے بعد اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔