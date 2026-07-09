صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حوصلہ افزائی مجھے درست سمت کا یقین دلاتی ہے :ہاجرہ یامین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
حوصلہ افزائی مجھے درست سمت کا یقین دلاتی ہے :ہاجرہ یامین

کراچی (آئی این پی)اداکارہ ہاجرہ یامین کا کہنا ہے کہ خواتین کی جانب سے ملنے والی حوصلہ افزائی بہت معنی رکھتی ہے ، چاہتی ہوں کہ یہ ہمیشہ یوں ہی برقرار رہے ۔

حال ہی میں ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے میں مجھے اپنی خواتین مداحوں سے بھرپور پذیرائی ملی، جنہوں نے میرے کام کو سراہا اور مجھ سے رابطہ کیا، اس حوصلہ افزائی نے میرے اس یقین کو مزید مضبوط کیا ہے کہ میں درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہوں اور یہی حمایت مجھے بامقصد پروجیکٹس پر کام جاری رکھنے کی ترغیب دیتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ناجائز رزق سے پلی ہوئی اولاد …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
صدر ٹرمپ اور ہمارے حکمران
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صدر ٹرمپ کی حیرت اور ایرانیوں کے آنسو
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زندان
عمران یعقوب خان
بشیر ریاض
آخری دم تک اپنے مورچے میں ڈٹا رہنے والا وارث میر
بشیر ریاض
مفتی منیب الرحمٰن
فلسفی بیوروکریٹ!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak