صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دلجیت کی فلم ستلج بھارت میں پابندی کے بعد واٹس ایپ پر وائرل

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دلجیت کی فلم ستلج بھارت میں پابندی کے بعد واٹس ایپ پر وائرل

دہلی (آئی این پی) بھارت میں 80 اور 90 کی دہائی میں سکھوں کے ماورائے عدالت کے حقیقی واقعات پر مبنی فلم ستلج آن لائن پلیٹ فارم پر ریلیز ہوتے ہی ہٹا دی گئی۔

 او ٹی ٹی پلیٹ فارم سے ہٹائے جانے کے باوجود دلجیت دوسانجھ کی فلم ستلج بیرونِ ملک مقیم شائقین میں غیر معمولی دلچسپی حاصل کر رہی ہے ۔ پنجابی گلوکار جسبر جسی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکا سمیت مختلف ممالک میں یہ فلم واٹس ایپ کے ذریعے بڑی تعداد میں شیئر اور ڈاؤن لوڈ کی جا رہی ہے ۔ جسی کا کہنا تھا کہ واٹس ایپ پر فلم کو تیز رفتار سے شیئر کیا جا رہا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں کی نقدی ، قیمتی سامان سے محروم

ننکانہ: 4سالہ بچی اغوا اور زیادتی کے بعد قتل

فیصل آباد ،گوجرانوالہ ،چارسدہ میں مبینہ مقابلے ،5ملزم ہلاک

عسکری 10 میں ریس لگاتی گاڑیوں کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار جاں بحق

ٹیوشن سینٹر میں طالبہ کی ہلاکت، مالک کی 2 بیٹیاں بھی گرفتار

ساندہ :ستھرا پنجاب کے ملازم کی کھمبے سے لٹکی لاش برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak