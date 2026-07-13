فری فلسطین پر مذاق، سیف علی خان تنقید کی زد میں
ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ اداکار سیف علی خان ایک انٹرویو کے دوران فری فلسطین سے متعلق کیے گئے ایک تبصرے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی زد میں آ گئے ۔
انٹرویو کے دوران صحافی انوپما چوپڑا نے بتایا کہ وہ ہالی ووڈ اداکار خاویر بارڈیم کی اداکاری سے متعلق ایک قول کا حوالہ دینا چاہتی ہیں، جس پر سیف علی خان نے بات کاٹتے ہوئے مزاحیہ انداز میں کہا، کیا وہ فری فلسطین ہے ؟اس پر انوپما چوپڑا ہنس پڑیں اور جواب دیا نہیں۔ بعد ازاں سیف علی خان نے بھی ہنستے ہوئے کہا کہ معذرت، میں صرف سوچ رہا تھا، یہ بھی تو ان کا ایک مشہور جملہ ہے ۔اس گفتگو کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد کئی صارفین نے سیف علی خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ فری فلسطین کوئی فلمی جملہ نہیں بلکہ فلسطینی عوام کے حقوق اور آزادی کی حمایت کا عالمی نعرہ ہے ، جسے مذاق کے انداز میں پیش کرنا نامناسب رویہ ہے ۔دوسری جانب بعض صارفین کا کہنا تھا کہ سیف علی خان نے یہ جملہ محض بطور حوالہ استعمال کیا تھا، جبکہ اصل مسئلہ اس پر آنے والا قہقہہ تھا، اس حساس موضوع پر ہنسنے سے گفتگو کا تاثر متاثر ہوا۔