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انگلش فٹبال ٹیم کی تاریخی کامیابی پر شہزادہ ولیم کا خراجِ تحسین

  • کھیلوں کی دنیا
انگلش فٹبال ٹیم کی تاریخی کامیابی پر شہزادہ ولیم کا خراجِ تحسین

لاہور(سپورٹس ڈیسک )برطانیہ کے شہزادہ ولیم نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے کوارٹر فائنل میں ناروے کے خلاف انگلینڈ کی سنسنی خیز فتح پر ٹیم کو شاندار خراجِ تحسین پیش کیا ہے ۔

شہزادہ ولیم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر اپنے پیغام میں کہا کہ ‘‘شاباش انگلینڈ! مشکل حالات میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، یہ واقعی ایک خاص ٹیم ہے ۔انہوں نے ناروے کی ٹیم کی بھی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ ‘‘ناروے کی بہادر ٹیم کو خراجِ تحسین، اب سیمی فائنل کی جانب، کبھی شک تھا ہی نہیں۔شہزادہ ولیم نے انگلینڈ فٹبال ٹیم کی جانب سے جاری کیا گیا جشن کا پیغام بھی دوبارہ شیئر کیا، جس میں ٹیم نے سیمی فائنل تک رسائی کی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ دوسری جانب، سابق انگلش کپتان ڈیوڈ بیکہم نے بھی ٹیم کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سیمی فائنل تک رسائی ایک یادگار لمحہ ہے اور انہیں پوری ٹیم پر فخر ہے ۔

 

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