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طلاق کے 12سال بعد جینیفر ونگٹ دوسری شادی کیلئے تیار

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
طلاق کے 12سال بعد جینیفر ونگٹ دوسری شادی کیلئے تیار

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی ٹی وی کی اداکارہ جینیفر ونگٹ ایک بار پھر اپنی ذاتی زندگی کے باعث خبروں کی زینت بن گئی ہیں، بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اداکارہ جلد دوسری شادی کرنے والی ہیں۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق جینیفر ونگٹ سنگاپور سے تعلق رکھنے والی کاروباری شخصیت ولیم اشمیل کے ساتھ رشتۂ ازدواج میں منسلک ہونے والی ہیں۔دونوں کی شادی برطانیہ میں ایک سادہ اور نجی تقریب میں متوقع ہے ، جس میں صرف قریبی اہلِ خانہ اور دوست شریک ہوں گے ۔ 

 

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