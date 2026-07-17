صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہالی ووڈ اداکار ہال ولیمز انتقال کر گئے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہالی ووڈ اداکار ہال ولیمز انتقال کر گئے

لاس اینجلس(شوبز ڈیسک ہالی ووڈ اداکار ہال ولیمز، 91 برس کی عمر میں انتقال کر گئے ۔

 ہال ولیمز کیلیفورنیا میں واقع اپنے گھر میں طبعی وجوہات کے باعث انتقال کر گئے ، ہال ولیمز نے اپنے طویل کریئر کے دوران متعدد کامیاب ٹی وی شوز اور فلموں میں کام کیا، تاہم انہیں ‘سینفورڈ اینڈ سن پرائیویٹ بنجامن دی سنباد شودی ولٹنز’ کیلئے جانا جاتا ہے ۔انہوں نے کئی دہائیوں پر محیط اپنے کریئر میں متعدد کامیاب کردار نبھائے اور ہالی ووڈ میں ایک باصلاحیت اور محنتی اداکار کے طور پر پہچانے جاتے رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ
Dunya Bethak