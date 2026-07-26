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کام سے واپس آ کر رویا کرتا تھا:عامر خان کا انکشاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کام سے واپس آ کر رویا کرتا تھا:عامر خان کا انکشاف

ممبئی (شوبزڈیسک )بالی ووڈ کے سپر سٹار عامر خان نے اپنے فلمی کیریئر کے ابتدائی اور مشکل ترین دور کو یاد کرتے ہوئے۔۔۔

انکشاف کیا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا جب میں کام سے گھر واپس آ کر رویا کرتا تھا کیونکہ میں اپنے کام سے مطمئن نہیں تھا۔برطانیہ میں بی ایف آئی لندن فلم فیسٹیول میں گفتگو کرتے ہوئے عامر خان نے بتایا کہ 1988ء میں فلم قیامت سے قیامت تک کی زبردست کامیابی کے بعد مجھے راتوں رات شہرت تو مل گئی ۔

 

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