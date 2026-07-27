صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احسن خان انٹرنیشنل ہارر فیچر فلم میں جلوہ گر ہوں گے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
احسن خان انٹرنیشنل ہارر فیچر فلم میں جلوہ گر ہوں گے

لندن(شوبز ڈیسک) اداکار احسن خان انٹرنیشنل ہارر فیچر فلم فراموش میں اداکار صمد عارض کے ہمراہ مرکزی کردار ادا کریں گے۔

یہ فلم ایمبرلائن سٹوڈیو لمیٹڈ کے بینر تلے تیار کی جا رہی ہے اور اسے سال کی نمایاں عالمی مشترکہ فلمی پروڈکشنز میں شمار کیا جا رہا ہے ۔ فلم کے مصنف اور ہدایت کار فلم ساز ابو علیہا ہیں جبکہ فلم کی باقاعدہ شوٹنگ یکم ستمبر سے برطانیہ میں شروع ہوگی۔فلم کی عکس بندی ستمبر کے وسط تک برطانیہ کے مختلف مقامات پر جاری رہے گی۔ فراموش ایک منفرد اردو پنجابی ہارر تھرلر فلم ہے ، جس میں پاکستان اور بھارت سے تعلق رکھنے والے باصلاحیت فنکار ایک ساتھ جلوہ گر ہوں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جنوبی ایشیا کا نوجوان بیدار ہو رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
نوجوان، بیداری اور خوف
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
برآمدات، کریڈٹ ریٹنگ اور پالیسی ریٹ کے اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
گالی سے پیدا ہونے والی تحریک
سعود عثمانی
جاوید حفیظ
ایک قوم دو قانون
جاوید حفیظ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
امیر العظیم کی رحلت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak