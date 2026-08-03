صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شگفتہ اعجاز یوٹیوبر بننے کی وجہ بتا دی

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
شگفتہ اعجاز یوٹیوبر بننے کی وجہ بتا دی

کراچی (آئی این پی)سینئر اداکارہ شگفتہ اعجاز نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے یوٹیوب چینل بنانے کا فیصلہ اپنے داماد علی حمزہ بلوچ سے متاثر ہو کر کیا۔

 شگفتہ اعجاز نے کہا کہ جب میں کسی شادی یا تقریب میں جاتی تھی تو لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ ہم علی بھائی کے بہت بڑے مداح ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ، اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یوٹیوبر بننا بھی ایک بہت بڑا سٹارڈم ہے ، جہاں آپ کو اپنے کام کا فوری ردعمل مل جاتا ہے ۔ ادھر ویڈیو اپ لوڈ ہوتی ہے اور ادھر لوگوں کے پیغامات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کسان مگرمچھ کو کندھے پر اُٹھا کر تھانے پہنچ گیا، ویڈیو وائرل

اہرام مصر کی تعمیر ، ماہرین ممکنہ جواب جاننے میں کامیاب

چپس کے پیکٹ میں آدھی ہوا، اس کی وجہ کیا ہے ؟

پرنگلز چپس کی شکل گھوڑے کی زین جیسی کیوں رکھی گئی

فروکٹوز کینسر کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر سکتا ہے :تحقیق

سائنسدانوں کا خلا میں قدرتی چینی کی موجودگی انکشاف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak