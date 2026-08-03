صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تحقیق، مہارت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی، میاں کاشف

  • کاروبار کی دنیا
تحقیق، مہارت اور ٹیکنالوجی میں سرمایہ کاری بڑھانا ہوگی، میاں کاشف

لاہور(اے پی پی)پاکستان فرنیچر کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر میاں کاشف اشفاق نے کہا ہے کہ مصنوعی ذہانت کی عالمی دوڑ تیزی سے نئی شکل اختیار کر رہی ہے اور ترقی پذیر ممالک کیلئے حقیقی کامیابی صرف ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں بلکہ اسے تیار کرنے ، اپنانے اور موثر انداز میں استعمال کرنے کی صلاحیت پر منحصر ہوگی۔

اتوار کو یہاں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے شنگھائی میں منعقدہ ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلی جنس کانفرنس کے افتتاح پر چینی صدر شی جن پنگ کے اس اعلان کو سراہا جس میں چین نے پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک میں مصنوعی ذہانت کے شعبے میں جدت، اطلاق اور گورننس کے فروغ کے لیے تعاون کا عزم ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قومی مصنوعی ذہانت پالیسی کو اے آئی انفراسٹرکچر، سرمایہ کاری، افرادی قوت کی تربیت اور تحقیق کے فروغ پر توجہ دینی چاہیے ۔ان کے مطابق پاکستان کو چین اور ورلڈ اے آئی کانفرنس کے دیگر رکن ممالک کے ساتھ تحقیق، افرادی قوت کی استعداد بڑھانے ، کمپیوٹنگ انفراسٹرکچر اور ٹیکنالوجی کی منتقلی جیسے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا چاہیے ، جبکہ عالمی سطح پر ایسی اے آئی گورننس کی حمایت کرنی چاہیے جو ترقی پذیر ممالک کی ضروریات اور حقائق کی عکاسی کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

آزاد کشمیر الیکشن:دوسرا مرحلہ،ن لیگ13،پیپلز پارٹی3:سابق وزیراعظم سردار تنویر قائم مقام صدر لطیف اکبر کامیابی حاصل نہ کرسکے

سعودی ولی عہد کا ٹرمپ سے رابطہ،ایران پر امریکا کے بڑے حملے موخر

سوات:کبل پولیس سٹیشن کے قریب خودکش دھماکا،6اہلکاروں سمیت17شہید

فصلوں کی باقیات جلانے کا متبادل:مریم نواز نے بائیو ماس سٹیم پلانٹ کا افتتاح کر دیا

دوسرا مرحلہ بھی دھاندلی زدہ،دوبارہ الیکشن کے مطالبے کا حق محفوظ:بلاول

پی پی کے دھاندلی الزامات میں تضاد،پہلے13پھر2نشستوں کا دعوی کیا:رانا ثنااللہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مدارس اور اُردو
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
حسنِ کرشمہ ساز
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
پٹرولیم‘ ایف بی آر اور گندم
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
اندھیری شب میں ہے چیتے کی آنکھ جس کا چراغ
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
جنریشن زی: تھوڑا سا گلہ بھی سن لو
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کامیابی کی اساس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak