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معاشرے نے مردوں کو مشین بنا دیا ہے :متھیرا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
معاشرے نے مردوں کو مشین بنا دیا ہے :متھیرا

کراچی (آئی این پی)ٹی وی میزبان اور سوشل میڈیا شخصیت متھیرا نے مردوں کے جذبات کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔

 ایک انٹرویو میں متھیرا نے کہا کہ لڑکوں کی پرورش اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ ماں اور بیویوں کا بھی اس حوالے سے اہم کردار ہے کہ وہ مردوں کو جذباتی طور پر سمجھیں اور اچھا فرد بننے میں مدد دیں۔ انہوں نے کہا کہ مرد بھی اس معاشرے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے مردوں کو مشین بنا دیا ہے ۔

 

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