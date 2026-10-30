صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فاران طاہر کی 18سال بعد ہالی ووڈ میں واپسی ،ولن بنیں گے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فاران طاہر کی 18سال بعد ہالی ووڈ میں واپسی ،ولن بنیں گے

لاہور(شوبزڈیسک)پاکستانی نژاد امریکی اداکار فاران طاہر ایک بار پھر مارول سیریز میں اداکاری کے جوہر دکھاتے نظر آئیں گے۔۔

 ۔فاران طاہر مارول سٹوڈیوز کی مشہور سیریز ’’ویژن کویئسٹ‘‘کی چھٹی قسط میں ایک بار پھر ولن کے کردار میں جلوہ گر ہوں گے ۔اس سے پہلے اداکار نے مارول سٹوڈیوز کی 2008 میں ریلیز ہونے والی بلاک بسٹر فلم ’’آئرن مین‘‘میں رضا نامی خطرناک ولن کا کردار ادا کیا تھا جس نے ٹونی سٹارک کو اغوا کیا تھا اور اب 18 سال بعد فاران طاہر اسی کردار کے ساتھ واپس آئے ہیں۔سالوں بعد واپسی پر فاران طاہر کا انداز اور حلیہ پہلے سے بہت زیادہ مختلف ہے ۔مارول سٹوڈیوز میں اداکار کی طویل عرصے بعد واپسی پاکستانی شوبز انڈسٹری کیلئے بھی ایک قابلِ فخر خبر ہے کیونکہ وہ بین الاقوامی سطح پر پاکستانی فنکاروں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک نیا دنگل
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
انقلابوں کی نوید
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
مشرقِ وسطیٰ، ایک نئے سکیورٹی نظام کی تلاش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
وائرل عدالت
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
Lungs of Islamabad
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
دماغی سائنس اور امن کا جہان
امیر حمزہ
Dunya Bethak