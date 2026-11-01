200کروڑ بھتہ خوری کیس ،نورافتیحی سرکاری گواہ کے طورپرطلب
ممبئی (شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکارہ و ڈانسر نورا فتیحی کو 200 کروڑ کے بھتہ خوری کیس میں بطور سرکاری گواہ طلب کرلیا گیا۔
نئی دیلی کی راؤس ایونیو کورٹ نے 34 سالہ نورا فتحی کو مبینہ ٹھگ سکیش چندرشیکھر کے خلاف 200 کروڑ روپے کے بھتہ خوری کیس میں طلب کیا ہے ۔سکیش چندرشیکھر پر روہینی جیل میں رہتے ہوئے جعلی سرکاری افسر بن کر رین بیکسی کے سابق پروموٹر کی اہلیہ سے 200 کروڑ روپے بٹورنے کا الزام ہے ۔نورا فتیحی کو تیسری سپلیمنٹری چارج شیٹ میں گواہ بنایا گیا ،انہوں نے پولیس کو بتایا تھا کہ ان کاملزم سے رابطہ سکیش کی اہلیہ کے ذریعے ہوا تھا۔
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