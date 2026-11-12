صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دانش تیمور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کام کرنے کی شرائط بتا دیں

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
دانش تیمور نے اپنی اہلیہ کے ساتھ کام کرنے کی شرائط بتا دیں

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار دانش تیمور اپنی اہلیہ، اداکارہ عائزہ خان کے ساتھ کام کب اور کن صورتوں میں کریں گے بتا دیا۔

نیو جرسی کے شہر نیو برنزوک میں ایک فلاحی تقریب کے دوران دانش تیمور سے سوال پوچھا گیا کہ کیا وہ مستقبل میں اپنی اہلیہ عائزہ خان کے ساتھ کسی ڈرامے میں دوبارہ کام کرنا چاہیں گے ؟اس پر اداکار نے جواب دیا کہ بالکل، کیوں نہیں؟ دراصل ہم دونوں کسی مضبوط اور منفرد سکرپٹ کے منتظر ہیں، اگر ہم دوبارہ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو وہ کوئی خاص پروجیکٹ ہونا چاہیے ، جس میں دونوں کرداروں کو یکساں اہمیت دی گئی ہو۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا میں نارنجی رنگ کی نایاب مچھلی دریافت کر لی گئی

اٹلی ، 2ہزار سال پرانی نایاب عطر کی بوتل دریافت

امریکا:شہریوں کا انوکھا احتجاج، مجسمہ کھِسکانے کیلئے جمع

11،11 سیل ، 450روپے میں پورا فلیٹ خرید لیا

نویں جماعت میں اچھے نمبر،بیٹے کیلئے بی ایم ڈبلیو کا تحفہ

ایرانی دکاندار کی نیتن یاہو سے مشابہت ، گاہکوں کا بائیکاٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak