پی آئی اے کی مداح ہوں

اسلام آباد(دنیا نیوز)برطانوی سفیر جین میریٹ پی آئی اے کی مداح ہوگئیں، جین میریٹ نے پی آئی اے کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد سفر کی ویڈیو جاری کر دی اور کہا بہت جلد میں پی آئی اے کی پرواز سے براہ راست مانچسٹر جاؤں گی۔

جین میریٹ نے کہا ہوابازی کا ذاتی شوق انہیں جہاز کے کاک پٹ لے گیا جہاں پی آئی اے کے کپتان نے انہیں بریفنگ دی۔ سی ای او پی آئی اے نے برطانوی سفیر کو اعزازی ہوا باز بنا کر کپتان کی کیپ پیش کی، برطانوی سفیر نے پی آئی اے کیلئے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ سی ای او پی آئی اے کی جانب سے برطانوی سفیر کو پروازوں کی بحالی میں انتھک کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔

