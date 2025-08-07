پی آئی اے کی مداح ہوں
اسلام آباد(دنیا نیوز)برطانوی سفیر جین میریٹ پی آئی اے کی مداح ہوگئیں، جین میریٹ نے پی آئی اے کے ذریعے کراچی سے اسلام آباد سفر کی ویڈیو جاری کر دی اور کہا بہت جلد میں پی آئی اے کی پرواز سے براہ راست مانچسٹر جاؤں گی۔
جین میریٹ نے کہا ہوابازی کا ذاتی شوق انہیں جہاز کے کاک پٹ لے گیا جہاں پی آئی اے کے کپتان نے انہیں بریفنگ دی۔ سی ای او پی آئی اے نے برطانوی سفیر کو اعزازی ہوا باز بنا کر کپتان کی کیپ پیش کی، برطانوی سفیر نے پی آئی اے کیلئے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ سی ای او پی آئی اے کی جانب سے برطانوی سفیر کو پروازوں کی بحالی میں انتھک کردار ادا کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔