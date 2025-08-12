صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

باجوڑ میں ٹارگٹڈ آپریشن ، 3 روز کیلئے کرفیو نافذ، نقل مکانی جاری

  • پاکستان
باجوڑ میں ٹارگٹڈ آپریشن ، 3 روز کیلئے کرفیو نافذ، نقل مکانی جاری

باجوڑ(نیوزایجنسیاں ،مانیٹرنگ ڈیسک)باجوڑ میں ٹارگٹڈ آپریشن کے پیش نظر 3 روز کیلئے کرفیو نافذ کردیا گیا، تمام مرکزی شاہراہوں پر صبح 11 بجے سے لیکر رات 11 بجے تک کرفیو کا اعلان کیا گیا۔۔۔

ضلعی انتظامیہ نے کہا کہ 3 روزہ کرفیو کا دورانیہ 12 گھنٹے کیلئے ہو گا، تحصیل ماموند کے تقریباً 27 علاقوں میں 11 اگست کی صبح 11 بجے سے لیکر 14 اگست کی صبح 11 بجے تک مکمل کرفیو نافذ ہوگا۔ضلعی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ صبح 10:30 بجے تک اپنی سرگرمیاں ختم کر کے کرفیو کے دوران گھروں تک محدود رہیں، بصورت دیگر کسی ناخوشگوار واقعے کے ذمہ دار خود ہونگے ۔ کئی دنوں سے تحصیل ماموند سے کثیر تعداد میں لوگوں کی نقل مکانی جاری ہے ، ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کیلئے 107 سرکاری سکولز اور کالجز خالی کرد یئے ہیں، اس کے علاوہ سپورٹس کمپلیکس میں 450 ٹینٹس پر مشتمل کیمپ بھی قائم ہے ۔مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے واضح کیا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں کرفیو کی خبریں من گھڑت اور افواہیں ہیں، کرفیو صرف باجوڑ اور میرانشاہ کے مخصوص علاقوں تک محدود ہے ۔ افواہ ساز مافیا صوبے کا امن اور ترقی کے سفر کو خراب کرنا چاہتا ہے ، خیبرپختونخوا میں نقل و حرکت مکمل آزاد ہے ، تجارتی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری ہیں، عوام افواہوں پر کان نہ دھریں اور صرف سرکاری معلومات پر اعتماد کریں۔سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

بڑا ہدف دینا چاہئے تھا، رضوان کا ناکام بیٹنگ کا اعتراف

دوسرا ون ڈے ،حسن نے ہار کی وجہ کم رنز کو قرار دیدیا

ایشیا کپ،بھارتی ٹیم ناقابل شکست ہوگی:سورو گنگولی

ویسٹ انڈیز اور پاکستان کا فیصلہ کن ون ڈے آج کھیلا جائے گا

دوسرا ون ڈے بارش سے متاثر،ویسٹ انڈیز کامیاب

بابر تینوں فارمیٹس کی آٹومیٹک چوائس ہیں:معین خان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak