صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

17ہزار پاکستانی بیرون ملک قید : سینیٹ کمیٹی میں انکشاف

  • پاکستان
17ہزار پاکستانی بیرون ملک قید : سینیٹ کمیٹی میں انکشاف

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی اوورسیز پاکستانیز اینڈ ہیومن ریسورس ڈویلپمنٹ میں بتایا گیا کہ مختلف ملکوں میں 17 ہزار سے زائد پاکستانی قید و بند ہیں۔۔۔

 جرائم کی نوعیت کی تفصیلات فراہم نہ کرنے پر کمیٹی برہم، دنیا بھر میں سزا یافتہ یا زیر سماعت  پاکستانیوں کا ڈیٹا طلب کرلیا، بتایا گیا دبئی میں 3ہزار 523، دوحہ میں 619، کوالالمپور میں 499قیدیوں کی اطلاع ہے، اکثریت مشرق وسطیٰ، 85افغانستان میں بند ہیں۔ کمیٹی نے کہا منتقلی معاہدوں کوجلد حتمی شکل دیں۔ سینیٹر ذیشان خانزادہ کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں مختلف ممالک میں زیر سماعت/سزا یافتہ سمندر پار پاکستانی کمیونٹی کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا، بریفنگ میں یہ سامنے آیا کہ اس وقت 17ہزار 236 پاکستانی مختلف ممالک کی جیلوں میں نظر بند ہیں، اکثریت مشرق وسطیٰ میں ہے ، 85 پاکستانی افغانستان قید میں ہیں، وزارت خارجہ ان کے جرائم کی نوعیت کے بارے میں تفصیلات فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ کمیٹی نے اہم معلومات کی عدم فراہمی پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وزارت کو ہدایت کی کہ 15 دنوں کے اندر ان کے جرائم کی نوعیت سمیت دنیا بھر میں سزا یافتہ یا زیر سماعت پاکستانیوں کا جامع ڈیٹا فراہم کرے ۔ چیئرمین کمیٹی نے ہدایت کی کہ بے گناہ پاکستانیوں کی وطن واپسی کیلئے مختلف ممالک کے ساتھ قیدیوں کی منتقلی کے معاہدوں کو حتمی شکل دینے کی کوششیں تیز کی جائیں۔ دبئی، دوحہ اور کوالالمپور کے کمیونٹی ویلفیئر اتاشیوں نے بالترتیب 3,523، 619، اور 499 قیدیوں کی اطلاع دی۔ سینیٹر راجہ ناصر عباس نے عمرہ پر گئے اپنے رشتہ دار کی غیر قانونی حراست پر متعلقہ حکام پر زور دیا کہ یہ معاملہ ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ انہوں نے عراق جانے والے پاکستانیوں کو درپیش مشکلات کی طرف بھی توجہ مبذول کرائی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

چین پر اضافی امریکی ٹیرف مزید 90 روز کیلئے موخر

بھارت مغربی دریاؤں کا پانی چھوڑے ثالثی عدالت، پاکستان کا خیرمقدم

سپین :یوسف رضاگیلانی کے بیٹے سے ڈکیتی ،ایک کروڑ 85 لاکھ کی گھڑی چھن گئی

الیکشن کمیشن کیخلاف مارچ،راہول سمیت کئی رہنما گرفتار و رہا

بنگلہ دیش:شیخ حسینہ اور خاندان کے خلاف بدعنوانی کے 3مقدمات ،سماعت شروع

کمیونٹی پر تشدد، نفرت انگیز حملے ،آئرلینڈ میں بھارتی ثقافتی جشن منسوخ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak