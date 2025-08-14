صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)صدرِ مملکت آصف علی زرداری سے ایوانِ صدر میں آذربائیجان کے سفیر خازر فرہادوف نے ملاقات کی۔

صدر مملکت نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت، معیشت اور علاقائی روابط کو فروغ دینے کی ضرورت، صدر مملکت نے برادرانہ تعلقات کو دونوں ممالک کے مفاد میں مزید مستحکم کر نے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ براہِ راست فضائی روابط سے تجارتی اور عوامی تعلقات کے نئے مواقع کھلیں گے ،صدرِ مملکت نے آذربائیجان اور آرمینیا کے تاریخی امن معاہدے پر مبارکباد دی ۔ صدر مملکت نے کہا کہ امن معاہدہ خطے میں دیرپا استحکام اور خوشحالی کی ضمانت ہے۔

