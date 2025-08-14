صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مون سون ساتواں سپیل شروع، پختونخوا میں گلاف الرٹ

  • پاکستان
اسلام آباد،لاہور(نیوز ایجنسیاں)ملک میں مون سون بارش کا ساتواں سپیل شروع ہوگیا، محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز میں بیشتر علاقوں میں بارشوں کی شدت بڑھنے کی پیشگوئی کرتے ہوئے متعلقہ اداروں اور شہریوں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کر دی۔

 ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق آ ئندہ 24گھنٹوں میں اسلام آباد، پنجاب کے مختلف اضلاع، بالائی خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلادھار بارش کا امکان ہے۔ 14تا 17اگست اسلام آباد، راولپنڈی،مری، چکوال ، اٹک، ایبٹ آباد، مانسہرہ، مظفرآباد، گلگت، سکردو اور گردونواح میں کہیں کہیں موسلادھار بارش ہو سکتی ہے ۔ 17اگست سے مغربی ہواؤں کی شدت بارشوں کا سلسلہ مزید تیز کرے گی۔ 18تا 21اگست ملک کے بیشتر حصوں میں شدید بارشیں ہوں گی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ ہے ۔ ادھر پی ڈی ایم اے نے خیبر پختونخوا میں آئندہ ہفتے تیز بارشوں کے امکان کے پیش نظر "گلاف الرٹ" جاری کر دیا۔ لینڈ سلائیڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشہ کے پیش نظر چترال اپر، لوئر دیر، سوات اور اپر کوہستان کے عوام کو خاص طور پر محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

