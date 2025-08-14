صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ ’’پاکستان ہمیشہ زندہ باد‘‘ جاری

  پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)معرکۂ حق یومِ آزادی کے موقع پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ ‘‘پاکستان ہمیشہ زندہ باد’’ جاری کر دیا۔

معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ نیا ملی نغمہ وطن کی محبت، قربانیوں اور حب الوطنی کے عزم کو شاندار خراجِ تحسین پیش کرتا ہے ۔‘‘پاکستان ہمیشہ زندہ باد’’ میں شہدا کی لازوال قربانیوں اور قوم کی بہادری کو خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے ۔ نغمے میں پاکستان کی عظمت، عوام کے اتحاد اور وطن کے وقار کی خوبصورت جھلک پیش کی گئی ہے ، جبکہ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کا دلکش امتزاج سننے والوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ نغمہ یومِ آزادی پر قربانی اور تجدیدِ عہدِ وفا کا پیکر ہے ، جو قوم کو اپنے ماضی کی شاندار داستان اور مستقبل کے روشن عزم کی یاد دلاتا ہے۔

