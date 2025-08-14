آئی ایس پی آر کا نیا ملی نغمہ ’’پاکستان ہمیشہ زندہ باد‘‘ جاری
اسلام آباد(اے پی پی)معرکۂ حق یومِ آزادی کے موقع پر آئی ایس پی آر نے نیا ملی نغمہ ‘‘پاکستان ہمیشہ زندہ باد’’ جاری کر دیا۔
معروف گلوکار راحت فتح علی خان کی آواز میں یہ نیا ملی نغمہ وطن کی محبت، قربانیوں اور حب الوطنی کے عزم کو شاندار خراجِ تحسین پیش کرتا ہے ۔‘‘پاکستان ہمیشہ زندہ باد’’ میں شہدا کی لازوال قربانیوں اور قوم کی بہادری کو خون کے آخری قطرے تک وطن کے لیے قربانیاں دینے کے عزم کے ساتھ اجاگر کیا گیا ہے ۔ نغمے میں پاکستان کی عظمت، عوام کے اتحاد اور وطن کے وقار کی خوبصورت جھلک پیش کی گئی ہے ، جبکہ بہادری، قربانی اور حب الوطنی کا دلکش امتزاج سننے والوں کے دلوں کو گرما دیتا ہے ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق یہ نغمہ یومِ آزادی پر قربانی اور تجدیدِ عہدِ وفا کا پیکر ہے ، جو قوم کو اپنے ماضی کی شاندار داستان اور مستقبل کے روشن عزم کی یاد دلاتا ہے۔