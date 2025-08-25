صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خراب موسم کے باعث 8پروازیں منسوخ،کئی تاخیرکاشکار

  • پاکستان
خراب موسم کے باعث 8پروازیں منسوخ،کئی تاخیرکاشکار

کراچی(آئی این پی)خراب موسم کے باعث ملک بھر کی 8 پروازیں منسوخ جبکہ 63 تاخیر کا شکار ہوگئیں۔ابوظہبی سیالکوٹ کی پی آئی اے کی پرواز پی کے 178 کو کراچی میں اتار لیا گیا۔۔۔

 جبکہ دبئی ایئر لائن کی غیر ملکی پرواز ایف زیڈ 337 کو اسلام آباد میں لینڈ کروا دیا گیا۔فلائٹ شیڈول کے مطابق سیالکوٹ سے دبئی کی غیر ملکی پرواز میں 17 گھنٹے ، سیالکوٹ دبئی کی پروازوں ایف زیڈ 782 اور 783 5 گھنٹے جبکہ سیالکوٹ دبئی کی پرواز پی کے 179 کی روانگی 2 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی۔اسلام آباد کراچی کی 9 پروازوں میں ایک سے 7 گھنٹے ، اسلام آباد آمد اور روانگی کی 14 پروازوں میں ایک سے 15 گھنٹے ، اسلام آباد ابوظہبی کی پرواز پی اے 230 کی روانگی میں 9 گھنٹے اور اسلام آباد تا دبئی کی پرواز پی اے 210 کی روانگی میں 15 گھنٹے تاخیر ہوئی ۔پشاور کی 4، سکردو کی 2، ملتان کی 3 پروازوں میں ایک سے ساڑھے 4 گھنٹے تاخیر ہوئی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

فلم انڈسٹری کی ترقی میں نئے لوگوں کا آنا خوش آئند:آمنہ الیاس

اصل ایوارڈ بینک اکاؤنٹ ہی ہوتا ہے :اریبہ حبیب

کسی بھی فورم پر بات کرنے کیلئے مناسب الفاظ کا ذخیرہ ہونا چاہئے :ریما

سوشل میڈیا مؤثر پلیٹ فارم ،مثبت استعمال کیا جائے :عارف لوہار

فواد اور وانی کپور کی فلم ’’عبیر گلال‘‘ 12ستمبر کو ریلیز ہو گی

نفرت یا غیر ضروری تنقید سے فرق نہیں پڑتا:عمران عباس

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’موذن مرحبا بروقت بولا‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
تعلیم اور ثقافت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Dear Judge Frank Caprio
بابر اعوان
میاں عمران احمد
ڈیجیٹل کرنسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایسا کریں‘ کراچی کو پرائیویٹائز کر دیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قدرتی آفات اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak