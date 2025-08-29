بیٹے کی فائرنگ سے زخمی جے یو آئی رہنما مفتی کفایت چل بسے
مالاکنڈ(دنیا نیوز) خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ کی تحصیل بٹ خیلہ میں بیٹے کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سینئر رہنما مولانا کفایت اللہ چل بسے ۔
بیٹے کی فائرنگ سے مفتی کفایت اللہ کا ایک بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے تھے جبکہ مفتی کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئے تھے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، فائرنگ کے واقعے میں ان کا ایک بیٹا اور بیٹی بھی شدید زخمی ہوئے تھے ۔ مفتی کفایت اللہ پشاورکے بعد اسلام آباد کے ہسپتال میں زیر علاج تھے ، مفتی کفایت اللہ کی نمازِ جنازہ بٹ خیلہ میں ادا کی گئی ۔سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن نے جے یو آئی مالاکنڈ کے امیر مفتی کفایت اللہ کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم مرحوم کی ہمہ جہت خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے ۔ترجمان جے یو آئی کی جانب سے جاری بیان میں فضل الرحمن نے کہا کہ مرحوم کی دعوتی اور جماعتی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔