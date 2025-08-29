صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیٹے کی فائرنگ سے زخمی جے یو آئی رہنما مفتی کفایت چل بسے

  • پاکستان
بیٹے کی فائرنگ سے زخمی جے یو آئی رہنما مفتی کفایت چل بسے

مالاکنڈ(دنیا نیوز) خیبر پختونخوا کے ضلع مالاکنڈ کی تحصیل بٹ خیلہ میں بیٹے کی فائرنگ سے زخمی ہونے والے جمعیت علمائے اسلام (ف) کے سینئر رہنما مولانا کفایت اللہ چل بسے ۔

بیٹے کی فائرنگ سے مفتی کفایت اللہ کا ایک بیٹا اور بیٹی جاں بحق ہوئے تھے جبکہ مفتی کفایت اللہ اور ان کی اہلیہ زخمی ہو گئے تھے جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا تھا، فائرنگ کے واقعے میں ان کا ایک بیٹا اور بیٹی بھی شدید زخمی ہوئے تھے ۔ مفتی کفایت اللہ پشاورکے بعد اسلام آباد کے ہسپتال میں زیر علاج تھے ، مفتی کفایت اللہ کی نمازِ جنازہ بٹ خیلہ میں ادا کی گئی ۔سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمن نے جے یو آئی مالاکنڈ کے امیر مفتی کفایت اللہ کی وفات پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کریم مرحوم کی ہمہ جہت خدمات کو شرف قبولیت عطا فرمائے ۔ترجمان جے یو آئی کی جانب سے جاری بیان میں فضل الرحمن نے کہا کہ مرحوم کی دعوتی اور جماعتی خدمات یاد رکھی جائیں گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

پینٹ کی پچھلی جیب میں والٹ رکھنا صحت کیلئے نقصان دہ

ہیٹ ویو تیزی سے عمر بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے

آن لائن منگوائے سینڈوچ سے پلاسٹک کا دستانہ نکل آیا

خاتون ڈی جے کی 10 ہزار فٹ بلندی پر بیٹس کی گونج

72سال سے گمشدہ پوسٹ کارڈ بھیجنے والے کے پاس واپس

مراکش، انوکھے ڈائنو سار کا اب تک کا قدیم فوسل دریافت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دشمن نہ کرے دوست نے وہ کام کیا ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نئے رنگ میں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مقبولیت‘ قبولیت کا آئینی تقاضا
بابر اعوان
آصف عفان
دریا این او سی نہیں مانتا
آصف عفان
جویریہ صدیق
سیلاب‘ امداد اور عوام کی عزتِ نفس
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
حضورﷺ کا خاندان اور انسانی خدمت
امیر حمزہ
Dunya Bethak