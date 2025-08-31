صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک چین سٹریٹجک شراکت داری اعتماد پرمبنی :اسحاق ڈار

  • پاکستان
اسلام آباد (اے پی پی)نائب وزیراعظم و وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چین کے ساتھ پاکستان کی سٹریٹجک شراکت داری اعتماد پر مبنی ہے ،ہم صدر شی جن پنگ کی قیادت ، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ، عالمی ترقی، سلامتی اور تہذیب کے حوالے سے اقدامات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

 وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تیانجن اور بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ایس سی او کے سربراہان مملکت کے اجلاسوں میں پاکستان کی شرکت سے پہلے اسحاق ڈار نے سی جی ٹی این کی گلوبل ساتھ وائسز پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا ہے ۔ محمد اسحاق ڈار کاکہناتھاکہ شنگھائی تعاون تنظیم ایک اہم یوریشین پلیٹ فارم بن گیا ہے جو باہمی اعتماد اور مشترکہ ترقی کے اصولوں کے تحت سلامتی، تجارت، توانائی، رابطے اور ثقافت میں تعاون کو آگے بڑھا رہا ہے ، آج کی کثیر قطبی دنیا میں کثیرالجہتی، استحکام اور جامع ترقی کو فروغ دینے میں ایس سی او کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہے ۔ ہم چینی قیادت اور شنگھائی تعاون تنظیم کے دیگر رکن ممالک کے سربراہوں کے ساتھ اعلیٰ سطح کی تعمیری بات چیت کے منتظر ہیں۔

مزید پڑہیئے

