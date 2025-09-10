رانا ثنا 250 ووٹ لیکر اعجاز چودھری کی سیٹ پر سینیٹر منتخب
لاہور (سیاسی نمائندہ ،دنیا نیوز)پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد خالی ہونے والی سینیٹ نشست پر ضمنی انتخاب میں رانا ثنا اللہ منتخب ہو گئے ۔رانا ثنا اللہ 250 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ، پولنگ صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہی، 251 ووٹ کاسٹ ہوئے ، ایک ووٹ مسترد ہوا۔
پولنگ کا عمل پنجاب اسمبلی کی نئی عمارت میں ہوا، مسلم لیگ (ن)اور حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے رانا ثناء اللہ امیدوار تھے جبکہ اپوزیشن نے اعجاز چودھری کی اہلیہ سلمیٰ اعجاز کو نامزد کیا تھا لیکن انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔رانا ثنااللہ خان کی جیت پر لیگی ایم پی ایز اور کارکنوں نے ان پر گل پاشی کی اور ہار پہنائے ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور صوبائی وزراء نے بھی حق رائے دہی استعمال کیا۔ سینیٹ ضمنی انتخابات میں رانا ثناء اللہ کی جیت کے بعد ن لیگ کی سینیٹ میں 21 نشستیں، پیپلز پارٹی کی 26 نشستیں، پی ٹی آئی کی 21 نشستیں، جے یو آئی ف کی 7 نشستیں ہو گئیں، جبکہ بلوچستان عوامی پارٹی کی 4، اے این پی کی 3،ایم کیو ایم کی 3،ق لیگ 1،نیشنل پارٹی 1،ایم ڈبلیو ایم 1،سنی اتحاد کونسل کی 1 نشست ہے ،، سینیٹ میں 6 آزاد اراکین ہیں اورایک نشست پر پولنگ ہونا باقی ہے ۔
کامیابی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثنا اللہ نے کہا کہ شہباز شریف جو بھی ذمہ داری دیں گے اس کو دیانت داری سے نبھاؤں گا، تحریک انصاف نے سیاسی اور جمہوری پراسیس کا بائیکاٹ کرکے الیکشن سے راہ فرار اختیار کر کے اپنے ممبران پر عدم اعتماد کیا۔تحریک انصاف کے 10 سے 12 ممبران نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، وہ مجھے ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے تھے ۔میں نے ان کو منع کیا تھا مجھے ووٹ کاسٹ نہ کریں، اپنے امیدوار کو ووٹ کاسٹ کریں۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اندھی تقلید کرنے والے صرف فتنہ و فساد اور انتشار چاہتے ہیں، حکومت یا کسی ادارے کو نہیں پوری قوم کو ان کا راستہ روکنا چاہیے ، پی ٹی آئی کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ۔ سپیکر ملک محمد احمد خان کا میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن نے اگرچہ بائیکاٹ کا اعلان کیا، لیکن اپنا امیدوار الیکشن کمیشن سے ریٹائر نہیں کیا جس کے باعث انتخابی عمل کرانا ضروری ہوگیا، میں سیاسی عمل کا حامی ہوں۔صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے کہا کہ رانا ثنا اللہ کی جیت پر میری خوشی ڈبل ٹرپل ہو گئی۔رانا ثنا اللہ کو ووٹ ڈال کر جو خوشی آج ہوئی وہ میرا خواب تھا۔