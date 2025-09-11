صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائیکورٹ:سی سی ڈی کومغوی لڑکی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

  • پاکستان
ہائیکورٹ:سی سی ڈی کومغوی لڑکی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سی سی ڈی کو مغوی لڑکی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کی مہلت دیدی۔

چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے درخواست گزار سلمیٰ بی بی  کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی تو سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مغوی مقدس گھر میں ملازمہ تھی، تھانہ ڈیفنس سی میں 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ نادرا کو مغوی کی تصویر بھی بھجوائی گئی ہے تاہم تاحال شناخت نہیں ہوسکی۔ چیف جسٹس نے سی سی ڈی کی جانب سے جمع کروائی گئی پیش رفت رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ مغوی کی بازیابی یقینی بنائی جائے ، سائلہ نے اپنی 17 سالہ بیٹی مقدس کی بازیابی کیلئے عدالت سے رجوع کررکھا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

آپ کا ناشتہ کرنیکا وقت آپ کی عمر کا تعین کرسکتا ہے

برطانیہ میں آرتھرائٹس کے مریضوں کیلئے انقلابی جیل تیار

ائیر پوڈز میں عجیب سے سیاہ نقطے کیوں ہوتے ہیں

بچوں کا رونا مرد ،خواتین کا جسمانی درجہ حرارت بڑھاتاہے

موٹر سائیکلسٹ کا جبڑے سے ہینڈل کنٹرول کرنے کا ریکارڈ

سعودی عرب کے صحرائے العلا میں ’’مچھلی ‘‘ کیسے پہنچ گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قائداعظم بطور وکیل …(2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
’’سیاسی شعور‘‘ کا جوابی حملہ
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ جو پبلک ہے‘ یہ سب جانتی ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
اگلی باری کس کی؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
رسول اللہﷺ سے ہمارے تعلق کے تقاضے …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak