ہائیکورٹ:سی سی ڈی کومغوی لڑکی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کی مہلت
لاہور(کورٹ رپورٹر)لاہور ہائیکورٹ نے سی سی ڈی کو مغوی لڑکی کی بازیابی کیلئے ایک ہفتے کی مہلت دیدی۔
چیف جسٹس مس عالیہ نیلم نے درخواست گزار سلمیٰ بی بی کی جانب سے دائر درخواست پر سماعت کی تو سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ مغوی مقدس گھر میں ملازمہ تھی، تھانہ ڈیفنس سی میں 2022 میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ نادرا کو مغوی کی تصویر بھی بھجوائی گئی ہے تاہم تاحال شناخت نہیں ہوسکی۔ چیف جسٹس نے سی سی ڈی کی جانب سے جمع کروائی گئی پیش رفت رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کیا اور ایک ہفتے کی مہلت دیتے ہوئے ہدایت کی کہ مغوی کی بازیابی یقینی بنائی جائے ، سائلہ نے اپنی 17 سالہ بیٹی مقدس کی بازیابی کیلئے عدالت سے رجوع کررکھا ہے۔